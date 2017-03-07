В РФ не приняли закон о возмещении стоимости путевки из-за форс-мажора

Госдума отклонила в первом чтении законопроект о возмещении стоимости турпутевки от оператора или страховщиков в случае обстоятельств «непреодолимой силы».

В пояснительно записке к законопроекту сказано, что в российском законодательстве «отсутствует условие, предусматривающее возможность возврата стоимости туристского продукта в связи с наступлением обстоятельств непреодолимой силы».

При этом в законе предусмотрена ситуация, когда выполнение обязательств становится невозможным из-за обстоятельств непреодолимой силы. К ним, в частности, относятся землетрясение, наводнение, засуха, война, теракт.

Авторы инициативы отмечают, что в этих случаях российские туристы за рубежом оказываются в небезопасной ситуации, кроме того, туристическая поездка остается испорченной.

«Таким образом, целесообразно предусмотреть в законодательстве норму, согласно которой, сообщение Ростуризма о возникновении обстоятельств непреодолимой силы в сфере выездного туризма является основанием для возврата туристу денежных средств в полном объеме», — отмечается в пояснительной записке.

В профильном комитете Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи отметили, что этот вопрос уже урегулирован действующим законодательством и не требует введения дополнительных норм, пишет «Коммерсантъ».

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