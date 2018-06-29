В РФ перенесли срок снижения беспошлинного порога на зарубежные онлайн-покупки

Об этом заявил замминистра финансов РФ Илья Трунин.

Сейчас в России пошлинами не облагаются посылки, общая стоимость которых за месяц составляет максимум 1 тыс. евро, а вес — 31 кг. Сверх суммы пошлина — 30%, но не менее 4 евро за 1 кг. Партнеры России по Евразийскому экономическому союзу (ЕАЭС) уже договорились постепенно снижать максимальную сумму: по Таможенному кодексу ЕАЭС с 2019 года до 500 евро, а с 2020 года — до 200 евро.

Минфин планировал ввести сниженную до 500 евро норму с 1 июля, однако правительство соответствующее решение не утвердило.

Ранее Федеральная таможенная служба направила в министерство финансов предложение облагать пошлиной покупки любой стоимости в зарубежных интернет-магазинах.

Как отмечал директор департамента налоговой и таможенной политики Минфина Алексей Сазанов, министерство считает, что порог нужно снижать постепенно, получать обратную связь после каждого шага от потребителей, «Почты России» и экспресс-перевозчиков, а говорить об обнулении не ранее 2020 года, сообщает «Интерфакс».

В декабре 2017-го с предложением ввести НДС в размере 18% на все товары, ввозимые в РФ из-за границы через торговые онлайн-площадки, выступала Ассоциация компаний интернет-торговли. Это предложение было оформлено как законопроект и направлено на рассмотрение в правительство РФ.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в ФТС 18 июня предложили ввести пошлину за любые интернет-покупки за рубежом.

Главные новости читайте в нашем канале в Telegram

Вернуться на ленту

Источник