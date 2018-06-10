В РФ планируют запретить рекламу услуг по подготовке диссертаций и рефератов

С инициативой выступило правительство России. Законопроект в первом чтении рассмотрит Госдума.

Проект поправок в закон «О рекламе» запланирован к рассмотрению 14 июня. Профильные комитеты идею одобрили, но ко второму чтению планируется проект доработать.

Авторы поддельных диссертаций, как правило, не являются предпринимателями, рекламируют свои услуги в частном порядке, этот бизнес нелегален. Сейчас закон «О рекламе» не распространяется на объявления, не связанные с предпринимательской деятельностью. Эксперты считают, что надо скорректировать эту норму, предусмотрев исключения.

В случае принятия законопроекта, объявления о всех услугах, связанных с помощью в написании диссертаций и других учебных и научных работ, окажутся вне закона. За распространение подобной рекламы предлагают ввести штраф для физических лиц от 2 до 2,5 тыс. рублей, для юридических лиц — от 100 до 500 тыс. рублей.

Нововведения призваны ограничить распространение подобных услуг и заставить учащихся работать самостоятельно, сообщает «Российская газета».

Главные новости читайте в нашем канале в Telegram

Вернуться на ленту

Источник