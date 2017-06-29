В РФ подготовят критерии готовности стать приемными родителями

Уполномоченный по правам ребенка при президенте РФ Анна Кузнецова призвала не закрывать глаза на негативные факты в приемных семьях.

Министерство образования и науки РФ разрабатывает критерии оценки готовности приемных родителей к усыновлению или опеке, а также меры по повышению их профессионализма.

«Давайте делать так, чтобы обеспечить (устройство ребенка в приемную семью) лучшим образом. Это профессиональные семьи, это лучшая подготовка. И сейчас министерство образования как раз прорабатывает те моменты по улучшению подготовки профессионализма и диагностики этого профессионализма, диагностики тех родителей, которые хотят стать приемными», — пояснила Кузнецова.

Она предостерегла от желания «повесить ярлык или клеймо» в отношении всех приемных родителей в России после ряда громких инцидентов.

«Факты (негативные), к сожалению, имеют место быть, на них нельзя закрывать глаза, но и закрывать дорогу для тех приемных родителей, которых ждут дети в детских домах, тоже нельзя», — цитирует Кузнецову РИА «Новости».

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в России предложили ограничить количество детей в приемных семьях.

Вернуться на ленту

Источник