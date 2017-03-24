В РФ предложили не вводить налог на взносы в фонд долевого строительства

В Министерстве строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ в марте предложили при определении налоговой базы не учитывать взносы застройщиков в компенсационный фонд долевого строительства.

Поправки планируют внести в Налоговый кодекс РФ.

«Предлагается дополнить статью 346.16 расходами застройщиков на уплату взносов в компенсационный фонд долевого строительства. А также при определении налоговой базы не учитывать обязательные отчисления застройщиков в компенсационный фонд долевого строительства», — говорится в документе.

Проект предусматривает освобождение от налогообложения доходов компенсационного фонда, полученных за счет взносов, сообщает РИА «Новости».

Как писал интернет-портал «Кубань 24», президент РФ Владимир Путин в июне 2016 года поручил создать государственный компенсационный фонд долевого строительства. Замминистра строительства РФ Олег Бетин в июле заявил, что государственный компенсационный фонд долевого строительства должен начать работу в 2017 году.

В Генпрокуратуре 14 ноября 2016 года сообщили, что число обманутых дольщиков в России сейчас составляет около 40 тыс. граждан.

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