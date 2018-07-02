В РФ предложили обложить производителей сигарет экологическим сбором

Министерство здравоохранения России направил соответствующий запрос в Минприроды.

В письме, подписанном заместителем главы Минздрава Олегом Салагаем, говорится о том, что основными отходами от курительных табачных изделий являются не только их упаковки, но и остающиеся после их потребления части — окурки. Ведомство подробно перечислило вред, который приносят сигареты окружающей среде, и в связи с этим предлагает включить введение экологического налога на сигареты в национальный проект в сфере экологии.

В пресс-службе Минприроды пояснили, что понятия экологического налога в российском законодательстве нет, есть экологический сбор — это неналоговый платеж.

«Производитель или импортер упаковки может выбрать — заниматься переработкой самостоятельно или платить экосбор. Средства направляются на строительство мусороперерабатывающих мощностей», — отметили в ведомстве.

Оно планирует расширять перечень товаров и продуктов, с которых нужно взимать экологический сбор, поскольку есть поручение президента о том, чтобы развивать вторичную переработку отходов, сообщает РБК.

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