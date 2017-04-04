В РФ предложили обязать дальнобойщиков проходить повышение квалификации

Депутаты Госдумы 3 апреля предложили обязать водителей грузового транспорта проходить курсы повышения квалификации.

С инициативой выступил глава комитета Госдумы по транспорту и строительству Евгений Москвичев.

«У нас в России сейчас 6,2 млн грузового транспорта, который практически никак не регулируют. На мой взгляд, в этом причина устрашающей статистики. Это более 13 тыс. дорожно-транспортных происшествий, 2 тыс. смертельных случаев, 17 тыс. раненых по вине водителей-профессионалов», — сказал депутат.

По его словам, ситуацию нужно урегулировать законодательно. Водители грузовиков, которые оказывают услугу на платной основе, должны раз в пять лет проходить обучение.

«Они должны показать, что попали в реестр добросовестных перевозчиков. И потребитель сам в реестре сможет выбрать, кто будет качественно оказывать эту услугу», — пояснил Москвичев.

Он предложил регламентировать программы обучения водителей. В них обязательно должно быть указано, сколько часов и на какие виды транспорта человек обучается, сообщает «Интерфакс».

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