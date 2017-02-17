В РФ предложили передавать в бюджеты регионов табачные акцизы

Группа сенаторов во главе со спикером Совета Федерации Валентиной Матвиенко подготовила законопроект о распределении акцизов на табачную продукцию в бюджеты регионов.

Сенаторы предлагают отправлять в федеральный бюджет только 85% табачных акцизов, а оставшиеся 15% зачислять в региональные бюджеты. Предполагается, что документ может вступить в силу 1 января 2018 года.

Табачная продукция дает 70% общей суммы поступлений акцизов в федеральный бюджет. В 2016 году эта сумма составила 466,9 млрд рублей.

«Распределение доходов от акцизов на табачную продукцию предлагается осуществлять пропорционально численности трудоспособного населения», — говорится в пояснительной записке.

Средства будут направлять в региональные бюджеты при условии, что на местах будут пресекать незаконный оборот сигарет и папирос, пишут «Известия».

Источник