В РФ предложили принимать в медицинские вузы по дополнительным экзаменам

Общество врачей России предложило ввести дополнительное вступительное испытание для абитуриентов всех медицинских колледжей и вузов.

Президент общества, главный стоматолог Минздравсоцразвития Олег Янушевич отметил, что абитуриентов надо оценивать и по ряду человеческих качеств. При этом он пояснил, что в целом система приема в учебные заведения не будет изменена.

«Надо понимать, что сейчас многие из тех, кто заканчивает медицинские вузы, не идут работать по профессии. Все потому, что они не готовы ежедневно сталкиваться с болью людей, проявлять сострадание к пациентам. Поэтому сейчас ОВР планирует разработать особые задания для поступающих, которые помогли бы понять, свойственно ли человеку милосердие, отзывчивость, готовность к самопожертвованию», — поясняет Янушевич.

К разработке вопроса приступила специальная группа, в которую вошли академики и члены Общества врачей России. В марте они представят свои предложения на заседании общества. А потом инициатива будет вынесена на законодательный уровень, сообщает RT.

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