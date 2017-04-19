В РФ предложили продлить выплаты пособия по уходу за ребенком

В Госдуме в апреле предложили продлить выплаты пособия по уходу за ребенком с полутора до трех лет.

Соответствующий законопроект подготовил депутат комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Сергей Вострецов.

Также инициатива предусматривает фиксированное пособие в 3 тыс. рублей для тех, чьим детям в возрасте от трех до семи лет не досталось места в детском саду. Для того чтобы его получить, нужно будет просто предъявить справку из РОНО о том, что вам не могут предоставить место в детском саду.

Сейчас пособие по уходу за ребенком прекращают выплачивать после полутора лет. Его размер составляет около 40% от среднего заработка и зависит от факта трудоустройства, размера зарплаты до ухода в отпуск, а также региона, в котором проживает получатель. В некоторых случаях выплачивается фиксированная сумма. Средний минимальный размер пособия по уходу за первым ребенком составляет около 2,9 тыс. рублей, за вторым и последующими детьми — 5,8 тыс. рублей, а средний максимальный — около 11,6 тыс. рублей. В период от полутора до трех лет выплачивается уже не пособие, а ежемесячная компенсация в размере 50 рублей, сообщает RT.

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