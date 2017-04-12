В РФ предложили расширить набор продуктов в потребительской корзине

Госдума приняла проект постановления, в котором рекомендует Правительству РФ расширить минимальный набор продуктов питания при разработке новой потребительской корзины.

Также в документе рекомендуется увеличить объем потребления минимального набора продуктов для основных социально-демографических групп населения.

Соответствующий документ был составлен по итогам прошедшего в Госдуме в марте «Правительственного часа» с министром труда и соцзащиты РФ Максимом Топилиным.

Депутаты предлагают «продолжить работу по совершенствованию правовых и организационных основ деятельности по сокращению масштабов нелегальной занятости» в целях уменьшения теневого сегмента рынка труда.

Правительству РФ рекомендовали рассмотреть вопрос о совершенствовании правового регулирования ненормированного рабочего дня, сообщает ТАСС.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в Министерстве труда и социальной защиты в январе пояснили, что в 2017 году планируют пересмотреть состав потребительской корзины. Предполагалось, что в ней станет меньше круп и мучных изделий, но больше фруктов и овощей, а также мяса, рыбы, молочных продуктов.

Источник