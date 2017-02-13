В РФ предложили сделать минимальную цену на сигареты не ниже 62 рублей

Общественная палата в феврале предложила установить минимальную цену на пачку сигарет не ниже 62-65 рублей.

Такое предложение организация представила в отзыве на антитабачную концепцию Минздрава.

Автор инициативы, заместитель председателя комиссии по развитию социальной инфраструктуры, местного самоуправления и ЖКХ ОП Артем Кирьянов добавил, что стоимость пачки сигарет должна повышаться в зависимости от инфляции.

По его словам, единая минимальная цена на пачку позволит сделать сигареты дороже и снизить спрос на табак, а также увеличить налоговые поступления от продаж. Предложения Общественной палаты были переданы в Минздрав РФ. Они будут рассмотрены вместе со всеми остальными отзывами на концепцию в ближайшее время, сообщает РБК.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в Министерстве здравоохранения РФ в январе подготовили концепцию, которая предполагает запрет на продажу табака лицам, родившимся после 2014 года, даже после достижения ими совершеннолетия. Такой запрет может начать действовать с 2033 года. Согласно концепции также предлагается наносить маркировку о вреде курения не только на пачки, но и на сами сигареты, расширить перечень мест, где будет запрещено курить, и увеличить рабочий день курящих сотрудников на время перекуров.

Минэкономразвития считает, что подготовленный Минздравом проект концепции госполитики противодействия потреблению табака сложнореализуем и нарушающей Конституцию РФ.

Источник