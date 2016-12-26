В РФ предложили штрафовать гостиницы за обман клиентов

Премьер-министр Дмитрий Медведев предложил повысить ответственность за завышение «звездности» гостиниц.

По мнению главы Правительства РФ, штрафы, прописанные в законопроекте о совершенствовании правового регулирования деятельности по оказанию гостиничных услуг за работу без свидетельств или обман клиентов, недостаточно велики.

«Какую гостиницу можно напугать штрафом в 7 тыс. рублей, я не знаю, — отметил Медведев. — Надо посмотреть законопроект на предмет увеличения ответственности. Это все-таки ответственность, по сути, юридических лиц и должностных лиц».

Обязательная классификация будет проходить в несколько этапов. Для гостиниц и других средств размещения с номерным фондом более 50 номеров требования вступят в силу с 1 января 2018 года, с количеством номеров больше 15, но меньше 50 — с 1 января 2019 года, для остальных — с 1 января 2020 года, пишет «Российская газета».

Как писал интернет-портал «Кубань 24», президент России Владимир Путин 26 августа выступил с предложением классифицировать санатории и здравницы по всей стране по аналогии с отелями. В Краснодарском крае квалификацию прошли около 4 тыс. объектов средства размещения, или 92%. Категорию пять звезд присвоили 24 отелям.

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