В РФ предложили штрафовать непродающих электронные ОСАГО страховщиков

В Российском союзе автостраховщиков одобрили предложение штрафовать на сумму до 200 тыс. рублей страховые компании, которые не продают е-ОСАГО.

Соответствующие изменения предлагают внести в правила профессиональной деятельности. Если президиум союза одобрит предложение, страховщиков начнут штрафовать с 10 февраля.

По словам президента РСА Игоря Юргенса, предлагается ввести несколько составов нарушений при заключении договоров е-ОСАГО. Максимально дифференцировать наказания решили для того, чтобы под штрафы не подпадали компании, добросовестно продающие полисы.

Предупреждение или штрафы до 200 тыс. рублей грозят в том случае, если е-полис нельзя приобрести на сайте страховой компании. Жесткость наказания будет зависеть от отношения количества жалоб к количеству заключенных электронных полисов по конкретной компании по сравнению с соответствующими рыночными показателями.

Штраф в 50 тыс. рублей за каждый незаключенный договор будет назначен, если в случае технических проблем у компании происходит перенаправление клиента на сайт другого страховщика, но последний не заключает с клиентом договор, сообщает «Интерфакс».

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в 1 июля 2015 года автовладельцы могут продлевать действующие договоры в своих страховых компаниях через Интернет. В октябре 2015 года Кубань стала лидером по количеству оформленных через Интернет полисов ОСАГО. Граждане России в период с 1 по 8 января приобрели около 17 тыс. электронных полисов ОСАГО.

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