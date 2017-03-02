В РФ предложили штрафовать перекупщиков билетов на культурные мероприятия

Министерство культуры РФ разработало законопроект, предусматривающий штрафы за нарушение правил реализации билетов.

Законопроектом предусмотрено, что продажа билетов возможна организациями культуры самостоятельно или при помощи уполномоченных ими лиц на основании соответствующих договоров. Документ предлагает наделить организации правом устанавливать требования к оформлению и контролю билетов на проводимые мероприятия, в том числе предусматривающие идентификацию посетителей по документам, удостоверяющим личность.

На данный момент законопроект направлен в заинтересованные ведомства на согласование, получено согласование ФАС России. Сумма предполагаемого штрафа пока не называется.

После процедуры согласования законопроект будет направлен в Правительство РФ для последующего внесения в Госдуму, сообщает ТАСС.

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