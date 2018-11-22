В РФ предложили сократить срок выдачи загранпаспорта по месту пребывания

Сейчас этот срок составляет четыре месяца. МВД предложило уменьшить его до трех.

Проект ведомственного приказа разместили на Федеральном портале нормативных правовых актов.

Новый срок будет распространяться на оформление и выдачу как обычного загранпаспорта, так и биометрического. Срок выдачи загранпаспорта по месту регистрации менять не предлагается. Он так и останется один месяц.

Дополнительного финансирование или увеличения штатной численности работников паспортных столов для сокращения срока оформления документа не понадобится, пишет «Российская газета».

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