В РФ предложили создать рейтинг банков по доступности для инвалидов

Министр труда и социальной защиты РФ Максим Топилин 1 марта предложил создать рейтинг банков с точки зрения доступности услуг для инвалидов.

«Было бы, наверное, интересно посмотреть, какие банки как ранжируются с точки зрения доступности услуг. Центробанк не может этого сделать, безусловно, поэтому мы попросили всероссийские общества (инвалидов), пусть они это сделают», — пояснил он.

По словам Топилина, речь идет о всех видах доступности, включая специальные приспособления для людей с ограничениями здоровья.

Министр также предложил представителям финансовых институтов проанализировать, сколько инвалидов в России получают банковские кредиты, сообщает ТАСС.

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