В РФ предложили способ контролировать использование знака «инвалид»

Минтруд предложил контролировать использование знака «инвалид» на автомобилях с помощью федерального реестра информации об инвалидах.

Об этом заявила директор департамента по делам инвалидов Министерства труда и соцзащиты РФ Анна Гусенкова.

Ранее глава комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Ярослав Нилов предложил рассмотреть вопрос об ужесточении ответственности за незаконное использование знака «инвалид» на автомобиле при передвижении по полосе для общественного транспорта — вплоть до возможности лишения водительских прав.

Нилов также выступил за создание единого реестра транспортных средств, которые принадлежат инвалидам, или используются для перевозки детей-инвалидов.

«Я полагала бы, что решение этого вопроса лежит в плоскости взаимодействия органов МВД в тот момент, когда они выдают регистрационный знак на автомобиль. Взаимодействие нужно обеспечить с реестром инвалидов, поскольку это же государственная услуга — выдача знака», — пояснила Гусенкова.

Она добавила, что единый реестр информации об инвалидах начал работу в январе. Однако в этом проекте предусмотрена этапность. Сейчас в регистре есть более 12 млн инвалидов, но в их отношении собрана не вся предусмотренная реестром информация, сообщает РИА «Новости».

Как писал интернет-портал «Кубань 24», премьер-министр РФ Дмитрий Медведев в июле 2016 года подписал распоряжение о создании Федерального реестра инвалидов. Депутаты Госдумы в августе направили обращение Медведеву, в котором предложили допускать автомобили со знаком «инвалид» на выделенные полосы.

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