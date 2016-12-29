В РФ предложили ставить на учет в наркодиспансер за пьяное вождение

В Правительстве России в декабре начали рассматривать законопроект, согласно которому пьяных водителей необходимо ставить на учет в наркодиспансер.

Проект разработали в Министерстве здравоохранения РФ. Об этом рассказал главный специалист-нарколог Минздрава Евгений Брюн.

«Продолжается проблема с пьяными водителями. Несмотря на меры, принимаемые МВД, пьяных водителей не становится меньше. Мы в свое время предложили, сейчас этот проект рассматривается в правительстве, чтобы все пьяные водители, лишенные по суду права управления автомобилем, параллельно находились на учете в наркологическом учреждении и подтверждали свою трезвость», — пояснил он.

Брюн отметил, что Минздрав имеет все технические возможности для осуществления этого проекта.

«Если эта мера вступит в силу, я надеюсь, это произойдет в следующем году, у нас появится инструмент контроля над людьми, которые безответственно относятся к управлению машиной», — цитирует нарколога «Интерфакс».

Как писал интернет-портал «Кубань 24», Минздрав РФ в 2015 году предложил обязать водителей, которых лишили прав за вождение в нетрезвом виде, проходить диагностику и лечение от алкогольной или наркотической зависимости.

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