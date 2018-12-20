В РФ предложили ввести повторное тестирование на знание ПДД при замене прав

Идею одобрил начальник Госавтоинспеции Михаил Черников.

Он назвал это «хорошей инициативой» и предложил сформулировать ее более четко. По словам главы ГИБДД, вопрос потребует серьезной проработки, а в случае реализации — больших ресурсов.

При этом Черников отметил, что такие экзамены, скорее всего, должны быть добровольными.

Глава Союза автошкол Москвы Александр Ачкасов предложил, чтобы участники тестов получали скидки при покупке полиса ОСАГО, пишет «Коммерсантъ».

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