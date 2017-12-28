В РФ предложили взимать налоги с майнинга криптовалют

В Министерстве финансов майнинг относят к предпринимательской деятельности.

«Такой деятельностью могут заниматься индивидуальные предприниматели (ИП) либо юридические лица», — сказал замминистра финансов Алексей Моисеев, комментируя законопроект о регулировании цифровых финансовых технологий.

Он отметил, что в самом законопроекте прямых указаний на порядок налогообложения майнинга нет, таким образом, здесь будут действовать нормы действующего налогового законодательства.

Минимальный порог объема майнинга, начиная с которого эта деятельность будет облагаться налогом, устанавливать не предполагается. Моисеев уточнил, что с точки зрения затрат Федеральной налоговой службы настраивать весь аппарат на работу с небольшими объемами вряд ли целесообразно, сообщает ТАСС.

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