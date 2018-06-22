В РФ предложили запретить людям моложе 25 лет управлять мощными спорткарами

Президент общества защиты прав граждан «Коллективная защита» выступил с инициативой запретить автомобилистам моложе 25 лет садиться за руль спорткаров мощностью свыше 150 лошадиных сил.

«Это ограничение необходимо для формирования у водителей-новичков навыков вождения в условиях ежедневного городского трафика, культуры вождения и уважения ко всем участникам дорожного движения, а также для осознания водителями-новичками гражданско-правовой, административной и уголовной ответственности в связи с управлением источником повышенной опасности», — уточняется в тексте документа.

В случае нарушения запрета на управление скоростным автомобилем, предполагается конфискация спорткара вне зависимости от того, кому он принадлежит.

Инициатива правозащитника, направленная на рассмотрение в российское правительство, связана с рядом смертельных аварий, которые вызвали широкий общественный резонанс, сообщает телеканал «360».

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