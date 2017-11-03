В РФ предотвратили экстремистские акции «Артподготовки» 4-5 ноября

Движение планировало поджоги административных зданий и нападение на полицейских в нескольких городах.

«В Московском регионе выявлена и пресечена противоправная деятельность законспирированной ячейки движения «Артподготовка», планировавшей совершить 4-5 ноября резонансные экстремистские акции. Все члены ячейки задержаны, изъято 15 бутылок с зажигательной смесью», — сообщили в ЦОС ФСБ России.

Кроме того, во взаимодействии с органами МВД России пресечена деятельность ячеек «Артподготовки» в Красноярске, Краснодаре, Казани, Самаре и Саратове.

Решается вопрос о возбуждении в отношении задержанных уголовного дела по статье «Террористический акт». В интересах следствия данные о задержанных не разглашаются.

Незарегистрированное межрегиональное объединенное движение «Артподготовка» и одноименный интернет-проект созданы Вячеславом Мальцевым, как считает спецслужба, «с целью организации в России революции», пишет «Интерфакс».

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