В РФ профильный ЕГЭ по математике напишут более 421 тыс. человек

Экзамен пройдет 1 июня.

Единый государственный экзамен по математике профильного уровня выбрал 61% участников основного периода ЕГЭ. Заявления на участие в экзамене подали более 421 тыс. человек, в том числе более 413 тыс. выпускников этого года.

Для проведения ЕГЭ будет организовано почти 4,5 тыс. пунктов проведения экзаменов во всех регионах. Результаты экзамена станут известны не позднее 18 июня, сообщает ТАСС.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», ЕГЭ по базовой математике написали 20 тыс. выпускников Краснодарского края.

На Кубани последний звонок отметили почти 23 тыс. выпускников.

Министерство образования Краснодарского края выпустило памятку для сдающих ЕГЭ.

Самым популярным предметом при сдаче ЕГЭ по выбору стало обществознание.

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