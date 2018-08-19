В РФ прошел первый полет модернизированного тяжелого вертолета Ми-26

Модернизированный тяжелый вертолет Ми-26Т2В впервые поднялся в воздух.

Директор авиационного кластера «Ростеха» Анатолий Сердюков подчеркнул, что модернизация значительно расширяет потенциал применения самого грузоподъемного вертолета в мире — Ми-26. В государственной программе вооружения на 2018-2027 годы предусматривается оснащение войск тяжелыми вертолетами именно в этой модификации.

По словам гендиректора холдинга «Вертолеты России» Андрея Богинского, успешное выполнение первого полета свидетельствует о том, что технические решения, примененные при модернизации Ми-26 в интересах Минобороны РФ, оказались верными.

«Нам удалось значительно снизить нагрузку на экипаж, во многом автоматизировав полет и по. садку такой большой и сложной машины. Кроме того, значительно повышена живучесть вертолета за счет установки современного бортового комплекса обороны», — сказал он.

Начало серийного производства модернизированной версии самого тяжелого в мире вертолета Ми-26Т2В запланировано на 2019 год, сообщает «Интерфакс».

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