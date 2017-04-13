В РФ проведут опрос среди грузоперевозчиков о требующих ремонта дорогах

Минтранс России и Общероссийский народный фронт открыли голосование для грузоперевозчиков по определению самых проблемных участков федеральных трасс.

Сервис доступен на сайте проекта ОНФ «Карта убитых дорог».

Средства дорожного фонда, собранные с помощью государственной системы «Платон», направят на ремонт федеральных дорог, выбранных на основании проведенного опроса среди владельцев и водителей большегрузов.

«За первые семь недель работы «Карты убитых дорог» уже удалось добиться положительных результатов. В планы ремонта местные власти включили 78 дорог, размещенных на интерактивной карте ОНФ», — пояснил координатор проекта «Дорожная инспекция ОНФ/Карта убитых дорог» депутат Госдумы Александр Васильев.

Решение об организации опроса для владельцев и водителей большегрузов было принято по итогам встречи председателя Правительства РФ Дмитрия Медведева с представителями малого и среднего бизнеса в сфере автоперевозок, сообщает пресс-служба Минтранса РФ.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в Белореченском районе на ремонт моста через реку Белую направят 135,2 млн рублей. Средства на проведение работ были собраны через государственную систему «Платон».

Система взимания платы с грузовиков массой более 12 т заработала в России с 15 ноября 2015 года. Запуск системы сопровождался протестами дальнобойщиков. Вице-премьер Аркадий Дворкович заявил, что транспортный налог для большегрузов могут отменить во время весенней сессии, в Правительстве РФ приняли решение с 1 марта продлить действие льготного тарифа за километр пути. С 15 апреля 2017 года тариф вернется к изначально запланированному уровню в 3,06 рублей/км. С ноября 2015 года система принесла федеральному бюджету около 20,65 млрд рублей.

Депутаты ЗСК обратились в Госдуму РФ с предложением ввести «Платон» на региональных дорогах Кубани.

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