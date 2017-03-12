В РФ разработают концепцию по развитию внутреннего и въездного туризма

В России в 2017 году начали разрабатывать федеральную целевую программу (ФПЦ) «Развитие внутреннего и въездного туризма».

Об этом сообщил глава Ростуризма Олег Сафонов на всероссийском совещании по актуальным вопросам развития туризма в РФ. Планируется, что реализация программы начнется в 2019 году.

По словам Сафонова, для разработки программы создали совместную рабочую группу, в которую вошли представители Ростуризма и Минкультуры. Они уже работают над концепцией. Он попросил регионы направить предложениями о том, как они видят ее реализацию, сообщает ТАСС.

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