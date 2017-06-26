В РФ разрешили покупать алкоголь по правам и паспорту болельщика

Приказ об этом выпустило Министерство промышленности и торговли страны.

Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Отмечается, что по паспортам болельщика подтвердить свой возраст для покупки алкоголя можно будет только до 31 декабря 2018 года. Эти документы выдаются иностранным гостям для доступа на стадионы во время Кубка конфедераций 2017 года и чемпионата мира по футболу FIFA 2018 года.

До этого момента алкоголь можно было приобрести по паспорту гражданина России, загранпаспорту, виду на жительство и другим схожим документам.

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