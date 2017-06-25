В РФ создадут новую компанию — организатора Гран-при «Формулы-1»

Решение о смене компании — организатора российского этапа чемпионата мира по автогонкам в классе машин «Формула-1» официально достигнуто.

Об этом 25 июня сообщил вице-премьер РФ Дмитрий Козак. Ранее в рамках Гран-при Азербайджана он встретился с исполнительным директором «Формулы-1» Чейзом Кэри.

«Мы продолжаем сотрудничать, напомню, что мы продлили контракт до 2025 года, а сегодня окончательно договорились о том, что будет заменена компания — промоутер», — пояснил Козак.

Он уточнил, что это будет уже не краснодарская компания «Омега», а новая организация, учредителями которой станут частные компании.

«У нас уже больше бюджетного финансирования этого мероприятия нет, уже и так платит исключительно бизнес, он и будет учредителем компании — промоутера. Эти решения приняты, мы об этом договорились, контракт будет переоформлен на новую компанию уже на следующий год», — цитирует Козака ТАСС.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», учредителями Гран-при «Формулы-1» в России станут спонсоры соревнований и «Сочи Автодрома».

Международная автомобильная федерация (FIA) в июне определила дату проведения российского этапа «Формулы-1» сезона 2018 года. «Королевские гонки» в Сочи пройдут с 28 по 30 сентября.

Как проходил Гран-при России «Формулы-1» 2017 года в Сочи, смотрите здесь.

Источник