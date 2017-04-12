В РФ создали программу против распространения инфекций на курортах

Минздрав разработал большой комплекс мер по предотвращению распространения инфекционных заболеваний на российских курортах в летний период.

Об этом 12 апреля сообщила вице-премьер Правительства РФ Ольга Голодец на коллегии Минздрава.

«Приближается лето, и в местах массового отдыха людей тоже традиционно начнутся проблемы. Я знаю, что Министерство здравоохранения подготовило целый комплекс мер для того, чтобы люди, приезжающие на отдых, не провели его на больничной койке», — подчеркнула Голодец.

Она призвала коллег сконцентрировать усилия на том, чтобы выполнить все рекомендации, которые дает Минздрав, сообщает ТАСС.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в Министерстве природы РФ в марте положительно оценили качество морской воды в Черном море на побережье Краснодарского края.

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