В РФ спиртосодержащую непищевую продукцию не будут продавать дешевле алкоголя

Соответствующее постановление подписал премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.

Медведев заявил, что это лишит торговлю алкогольными суррогатами экономической основы. Он напомнил, что с этим было связано множество проблем и отравлений.

Премьер-министр добавил, что под запрет попадает также продажа соответствующей спиртосодержащей непищевой продукции в организациях общественного питания. Он выразил надежду, что принятое правительством решение поможет снизить число отравлений подобного рода жидкостями, сообщает «Интерфакс».

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