В РФ судебным приставам разрешили без полиции задерживать алиментщиков

Депутаты Госдумы 20 октября приняли в третьем чтении закон, вносящий поправки в КоАП, согласно которым судебные приставы получат право самостоятельно задерживать и доставлять к месту составления протокола об административном правонарушении должников по алиментам.

Неуплата родителями алиментов на содержание своих несовершеннолетних детей либо совершеннолетними взрослыми детьми на содержание нетрудоспособных родителей согласно КоАП наказывается административным арестом на срок до 15 суток, обязательными работами или штрафом до 20 тыс. рублей.

Если после этого алиментщик вновь перестанет платить, то его могут привлечь уже к уголовной ответственности, вплоть до лишения свободы сроком на один год.

Необходимость расширения прав приставов, которые непосредственно занимаются должниками, разработчики закона объясняли тем, что нарушители нередко не являются по вызовам, а доставлять их принудительно приставы не имеют права.

До сих пор проблема решалась за счет подключения полиции, однако это требует дополнительных расходов и усложняет процедуру привлечения к административной ответственности. А без этого должника нельзя наказывать в уголовном порядке, сообщает РБК.

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