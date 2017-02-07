В РФ участвовавшие в борьбе с терроризмом военные получат госзащиту

Президент России Владимир Путин подписал закон, который расширяет круг лиц, подлежащих государственной защите.

Соответствующий документ опубликован 7 февраля на официальном интернет-портале правовой информации. Он предусматривает внесение изменений в Федеральные законы «О государственной защите судей, должностных лиц правоохранительных и контролирующих органов» и «О государственной защите потерпевших, свидетелей и иных участников уголовного судопроизводства».

Согласно документу, защита должна распространяться на военнослужащих, участвующих в борьбе с терроризмом и выполняющих специальные функции по защите национальной безопасности страны.

Для них предусматривается тот же уровень защиты, что и для судей и должностных лиц правоохранительных и контролирующих органов.

Документ также предлагает определить порядок применения мер безопасности в отношении защищаемого лица, физическое состояние которого не позволяет выразить свое согласие на их применение, при наличии данных об угрозе его безопасности.

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