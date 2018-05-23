В РФ утвердили программу развития материально-технической базы детских поликлиник

Министерство здравоохранения России утвердило ведомственную целевую программу. На ее реализацию планируется потратить 30 млрд рублей.

Соответствующий приказ с подписью главы Минздрава Вероники Скворцовой опубликовали на сайте ведомства.

Программа направлена на повышение доступности и качества медпомощи для детей. Она предусматривает оснащение медучреждений современными медицинскими изделиями, обеспечение динамического наблюдения и реабилитации детей, родившихся в новых перинатальных центрах, а также преемственности оказания медпомощи. Это предусматривает сотрудничество разных специалистов в лечении пациента.

Еще одна задача программы — создание комфортных условий пребывания детей и родителей в медучреждениях. Для этого могут провести необходимую перепланировку зданий.

Благодаря программе будут осуществляться единые подходы при оказании первичной медико-санитарной помощи детям независимо от места их проживания. Меры повлияют также на доступность и качество медицинской помощи.

Реализация программы намечена на 2018-2020 годы.

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