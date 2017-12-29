В РФ ужесточили наказание за вербовку в террористы вплоть до пожизненного заключения

Закон подписал президент Владимир Путин.

Документ опубликовали 29 декабря на официальном портале правовой информации.

Согласно закону, повышается ответственность за финансирование терроризма, за склонение, вербовку или другое вовлечение в совершение одного из преступлений, предусмотренных статьями УК РФ о терроризме.

Эти преступления теперь будут караться лишением свободы на срок от восьми до 20 лет со штрафом в размере от 300 тыс. до 700 тыс. рублей, либо пожизненным заключением. До этого максимальное наказание для вербовщиков составляло до десяти лет лишения свободы.

Законом вводится новое понятие в УК РФ «пропаганда терроризма». За это преступление предусмотрен штраф от 300 тыс. до 1 млн рублей либо лишение свободы на срок от пяти до семи лет.

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