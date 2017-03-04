В РФ ужесточили требования к банкам, обслуживающим фонды капремонта

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев 4 марта подписал постановление, устанавливающее дополнительные требования к банкам, в которых размещаются средства на капремонт жилых домов региональных фондов-операторов.

Соответствующий документ размещен на сайте кабмина.

В соответствии с законодательством фонд капитального ремонта формируется на специальном счете проводящего капремонт регионального оператора, при этом возможно размещение временно свободных средств на специальном депозите в российской кредитной организации. Постановлением устанавливаются два дополнительных требования к таким банкам: они должны быть участниками системы страхования вкладов (ССВ), а также находиться под контролем Центробанка Российской Федерации, либо заключить договор субординированного займа с Агентством по страхованию вкладов (АСВ).

«Кредитная организация должна участвовать в системе обязательного страхования вкладов физических лиц в российских банках, кредитная организация должна находиться под прямым или косвенным контролем Банка России или Российской Федерации, либо госкорпорация «Агентство по страхованию вкладов» должна заключить с кредитной организацией договор субординированного займа», — говорится в сопроводительных документах.

Предполагается, что эти изменения позволят минимизировать риски отзыва лицензии у банков, хранящих средства на капремонт многоквартирных жилых домов, пишет ТАСС.

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