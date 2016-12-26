В РФ временно ограничили продажу спиртосодержащей непищевой продукции

Роспотребнадзор 26 декабря на месяц приостановил продажу спиртосодержащей непищевой продукции.

Согласно постановлению, юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям предписано остановить на 30 суток розничную продажу непищевой продукции с содержанием спирта более 25%. Исключение составит парфюмерия и стеклоомывающие жидкости.

В связи с этим руководители управлений Роспотребнадзора должны провести проверки, а также усилить контроль за оборотом такой продукции.

При обнаружении незаконно реализуемой спиртосодержащей продукции данные будут передавать в правоохранительные органы, сообщает пресс-служба Роспотребнадзора.

Как сообщал интернет-портал «Кубань 24», премьер-министр РФ Дмитрий Медведев 23 декабря поручил главе Роспотребнадзора Анне Поповой приостановить реализацию непищевой спиртосодержащей продукции.

В Иркутске с 17 декабря 76 человек погибли от отравления суррогатным алкоголем. После этого задержали владельцев подпольного цеха, где разливали жидкость «Боярышник». По данному факту возбудили уголовное дело по статье «Производство, хранение, сбыт товаров, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее смерть двух и более лиц».

Премьер-министр Дмитрий Медведев 19 декабря на заседании Правительства РФ потребовал ужесточить контроль реализации «всякого рода спиртосодержащей продукции» вплоть до изъятия из торговли.

Президент России Владимир Путин 21 декабря поручил правительству ужесточить правила производства и оборота спиртосодержащей продукции. Правительство должно разработать до 1 июля правки в законодательство, предусматривающие ужесточение правил оборота пищевых продуктов, парфюмерии, косметики, товаров бытовой химии и средств личной гигиены с объемной долей этилового спирта более 25%.

В Краснодарском крае 20 декабря стартовала проверка магазинов косметики, парфюмерии и бытовой химии. Инспекцию решили провести после массового отравления «Боярышником» в Иркутске. Роспотребнадзор уже отправил в лабораторию больше 30 подозрительных образцов.

Ранее Минфин предложил приравнять настойку боярышника к алкогольной продукции и включить этот продукт в ЕГАИС. «ВКонтакте» в ноябре начала блокировку торгующих настойкой боярышника групп.

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