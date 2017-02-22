В РФ вступил в силу закон о бессрочной бесплатной приватизации жилья

Президент России Владимир Путин 22 февраля подписал федеральный закон о признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов в жилищной сфере.

Согласно этим изменениям, бесплатная приватизация жилья для граждан РФ стала бессрочной. Из закона исключено положение о том, что бесплатная приватизация закончится 1 марта 2017 года.

Документ 15 февраля одобрил Совет Федерации. Закон уже опубликован и вступил в силу.

Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщал, что Путин — сторонник бессрочной бесплатной приватизации жилья.

«Президент с самого начала был сторонником именно такого решения [объявления бессрочной бесплатной приватизации] кабинета министров. До руководства правительства он доводил эту свою точку зрения», — цитирует Пескова ТАСС.

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