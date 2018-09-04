В РФ вступил в силу закон, запрещающий контактную притравку охотничьих собак

Документ запрещает жестокое обращение с дикими животными во время подготовки охотничьих собак, уточняется само понятие «охотничья собака».

Закон разработала инициативная группа депутатов во главе с председателем Госдумы Вячеславом Володиным.

По его словам, закон исключает жестокие, кровавые методы при тренировке охотничьих собак. Издевательства над животными во время контактной притравки должны прекратиться: между диким зверем и охотничьей собакой будет находиться преграда в виде сетки или других конструкций, которые не позволят истязать одно животное другим.

«Для Государственной Думы было делом принципа добиться принятия этого закона. Мы столкнулись тогда с сопротивлением, но смогли его преодолеть, и принципы гуманности в обращении с животными возобладали», — сказал Володин.

Закон был принят Госдумой в редакции согласительной комиссии 14 февраля и подписан президентом 7 марта 2018, сообщает «Интерфакс».

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