В РФ вступили в силу новые правила перевозки детей

Заместитель главы Госавтоинспекции России Владимир Кузин пояснил, что новые правила категорически запрещают оставлять детей младше семи лет одних в салоне автомобиля.

В случае нарушения этого правила водителя привлекут к административной ответственности.

Также ребенка от семи лет можно перевозить на заднем сиденье автомобиля или в кабине грузовой машины как в автокресле, так и с использованием ремней безопасности. А на переднем сиденье легкового автомобиля ребенка можно перевозить только в автокресле, соответствующем его весу и росту.

В ГИБДД добавили, что теперь также запрещается провозить детей младше 12 лет на заднем сиденье мотоцикла. За такое правонарушение предусмотрен штраф в 3 тыс. рублей, сообщает ТАСС.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», документ, утверждающий изменения в правила дорожного движения, 3 июля был опубликован на сайте кабмина.

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