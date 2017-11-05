В РФ вступили в силу новые правила провоза ручной клади в самолете

Изменения в Федеральные авиационные правила (ФАП) начали действовать 5 ноября.

Согласно нововведениям, норма бесплатного провоза ручной клади, установленная авиакомпанией, не может быть меньше 5 кг. Помимо ручной клади, пассажир может взять на борт рюкзак, дамскую сумку или портфель, верхнюю одежду, букет цветов, детское питание для ребенка во время полета, костюм в портпледе, детскую люльку или коляску, костыли, трости, ходунки, роллаторы, складную кресло-коляску, лекарства и товары из магазинов duty free.

Вес и размеры рюкзака и пакетов с товарами из duty free авиакомпании устанавливают самостоятельно.

Помимо этого, при регистрации на рейс или посадке в салон перевозчик имеет право потребовать от пассажира взвесить его ручную кладь. На вещи, которые пассажир возьмет на борт, не будут прикреплять бирку «ручная кладь».

По мнению Минтранса, нововведения расширят тарифную сетку авиакомпаний, помогут россиянам увеличить авиационную мобильность и позволят урегулировать спорные ситуации, касающиеся провоза багажа, сообщает РИА «Новости».

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