В РФ ввели упрощенный порядок получения вида на жительство реабилитированным из Крыма

Госдума 5 апреля ввела упрощенный порядок получения вида на жительство в РФ реабилитированным из Крыма. По предварительным данным, число граждан этой категории составляет около 40 тыс. человек.

Проект соответсвующего закона принят в третьем, окончательном чтении. Документом предусматривается упрощенный порядок предоставления вида на жительство в России для граждан, которые сами, либо их родственники были подвергнуты незаконной депортации с территории Крымской АССР.

Как говорится в сопроводительных материалах, закон подготовлен во исполнение указа президента РФ «О мерах по реабилитации армянского, болгарского, греческого, итальянского, крымско-татарского и немецкого народов и государственной поддержке их возрождения и развития».

По информации Министерства внутренних дел по Республике Крым, за период с мая 2014 года по февраль 2015 года подано 18 тыс. 345 заявлений граждан о выдаче справок о реабилитации, сообщает ТАСС.

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