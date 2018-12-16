В РФ за девять месяцев из нелегального оборота вывели 52 млн бутылок алкоголя

Об этом 16 декабря сообщил глава Росалкогольрегулирования Игорь Алешин.

«Во многом это связано с тем, что регионы получили дополнительные инструменты для наведения порядка на розничном рынке», — рассказал Алешин.

Он добавил, что легализация алкоголя является для регионов одним из важных экономических вопросов после введения Минфином нового подхода к распределению акцизов и постановки их в прямую зависимость от объема проданного алкоголя.

Также Алешин отметил, что большой проблемой для рынка алкоголя является использование медицинского спирта как основы для нелегального производства.

«Производители не платят за него акциз, поэтому его производство и оборот находятся вне контроля нашей службы», — уточнил глава Росалкогольрегулирования.

Кроме этого проблемой является рост нелегального производства пива и низкий уровень его качества, сообщает РБК.

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