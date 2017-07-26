В РФ за городскими телекомпаниями предложили закрепить «22-ю кнопку»

Эту инициативу обсудили 26 июля на круглом столе ОНФ в Краснодаре.

Пока подобное правило действует для региональных телеканалов — краевых или областных. В начале года за ними закрепили 21-ю кнопку эфира. В крае это канал «Кубань 24», его бесплатно и в обязательном порядке транслируют все кабельные каналы. А переключив на следующую — 22-ю — кнопку зритель должен узнавать события в своем городе. С таким предложением выступили журналисты.

Общероссийский народный фронт поддержал инициативу и устроил встречу в Краснодаре. В ОНФ подчеркнули, что маленькие телекомпании просто не смогут оплачивать свое присутствие в кабельных сетях.

«В первую очередь речь идет о том, что если судить по аналогии с 21-й кнопкой, то это избавление от уплаты за услуги кабельных операторов. Это большие деньги, это несколько сотен тысяч рублей в месяц, поэтому это огромная помощь. Эти деньги могут быть перенаправлены на совершенно другие вещи, начиная от сотрудников и заканчивая контентом», — сказал генеральный директор Национальной ассоциации телерадиовещателей Александр Широких.

На это способны только телекомпании в городах, где живут больше 100 тыс. человек. Небольшие телеканалы должны выработать конкретные предложения, чтобы 22-я кнопка отвечала в первую очередь интересам их аудитории. В противном случае уникальный местный контент будет потерян.

«Для муниципальных каналов 22-я кнопка предусматривает, в первую очередь объединение контентов. То есть телеканалы должны будут научиться договариваться между собой, объединять контент. Потому что такой критерий предусматривает круглосуточное вещание, а обеспечивать такое вещание не каждый канал сможет», — сообщила депутат Госдумы РФ, член Центрального штаба ОНФ Наталья Костенко.

Чтобы продвигать идею быстрее и эффективнее, все городские компании в России решили объединиться в ассоциацию — по аналогии с национальной. Задача перед муниципальными компаниями всей страны стоит сложная.

«Тот уникальный контент, который они производят, те новости и те программы — в общем, тот продукт, который есть только у них, рассказывает о конкретной территории и конкретных людях. Он интересен этим людям, за счет него местные телекомпании будут жить, будут интересны. В этом смысле за ними будущее», — пояснил руководитель департамента информационной политики Краснодарского края Владимир Пригода.

Сейчас на Кубани работают 36 местных телекомпаний. Объединение позволит им остаться на плаву, повысить качество вещания и не потерять тех, ради кого они работают. Подобные встречи планируют организовать в других регионах России. Обсуждения телевизионщиков лягут в основу общего документа. А затем инициативу о 22-й кнопке предложат рассмотреть депутатам Госдумы.

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