В РФ зафиксировали нулевую недельную инфляцию впервые с сентября

В Росстате сообщили, что с 7 по 13 февраля зафиксировали инфляцию на нулевом уровне.

За предыдущие четыре недели цены росли по 0,1%. С 1 по 9 января была зафиксирована максимальная инфляция с июля прошлого года. Она составила 0,3%. Это связано с ростом тарифов.

Последний раз нулевую недельную инфляцию зафиксировали в сентябре прошлого года. Это было связано с тем, что снизились цены на плодоовощную продукцию.

По данным Росстата, с начала года цены выросли на 0,7%. Цены на сливочное масло увеличились на 0,4%, колбасу, молоко, сметану, творог, сыры, макароны и вермишель — на 0,2-0,3%. Стоимость автомобильного бензина и дизельного топлива выросла на 0,1%. Прирост цен на овощи и фрукты в среднем составил 0,2%. На лук цены поднялась на 1,5%, морковь — 0,7%, картофель — 0,6%, капусту и огурцы — 0,4%.

Свежие помидоры стали дешевле на 0,2%. Стоимость яблок не изменилась. Цены на сахар понизились на 0,9%, гречневую крупу — на 0,7%, свинину, куриные яйца и подсолнечное масло — на 0,3-0,4%, сообщает «Интерфакс».

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