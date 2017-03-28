В РФ запретят продажу пищевой спиртосодержащей продукции на 90 дней

В России на 90 дней продлят запрет на продажу непищевой спиртосодержащей продукции и введут запрет на продажу пищевой спиртосодержащей продукции.

Об этом 28 марта сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова. Постановление уже подписано и находится в Минюсте, оно вступит в силу после регистрации и опубликования.

Попова отметила, что под запрет попадут так называемые спиртосодержащие пищевые добавки — суррогат.

По словам главы ведомства, ограничение не касается легального алкоголя. Речь идет только о жидких формах добавок, сообщает РИА «Новости».

Как писал интернет-портал «Кубань 24», Роспотребнадзор 26 декабря 2016 года на месяц приостановил продажу спиртосодержащей непищевой продукции. Соответствующее поручение ранее дал премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.

В Иркутске с 17 декабря 76 человек погибли от отравления суррогатным алкоголем. После этого задержали владельцев подпольного цеха, где разливали жидкость «Боярышник». По данному факту возбудили уголовное дело по статье «Производство, хранение, сбыт товаров, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее смерть двух и более лиц».

Президент России Владимир Путин 21 декабря поручил правительству ужесточить правила производства и оборота спиртосодержащей продукции. Правительство должно разработать до 1 июля правки в законодательство, предусматривающие ужесточение правил оборота пищевых продуктов, парфюмерии, косметики, товаров бытовой химии и средств личной гигиены с объемной долей этилового спирта более 25%.

Ранее Минфин предложил приравнять настойку боярышника к алкогольной продукции и включить этот продукт в ЕГАИС. «ВКонтакте» в ноябре начала блокировку торгующих настойкой боярышника групп.

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