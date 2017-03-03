В РФ запустили мобильное приложение для проверки препаратов на допинг

Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) в марте запустило мобильное приложение «Антидопинг ПРО» для проверки лекарственных препаратов на наличие запрещенных веществ.

Сервис стал первым подобным приложением в России. Спортсмены и тренеры смогут проверить, входит ли субстанция в список запрещенных веществ и методов Всемирного антидопингового агентства (WADA), и узнать, содержит ли препарат запрещенные вещества.

С помощью приложения также можно отсканировать штрихкод препарата. Сервис доступен для смартфонов на операционных системах Android и iOS. Скачать его можно в App Store и Play Market, сообщает пресс-служба РУСАДА.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», ранее РУСАДА запустила интернет-сервис по проверке медицинских препаратов на наличие запрещенных в спорте веществ.

WADA 18 июля 2016 года по результатам расследования подтвердило факты подмены проб российских спортсменов на Олимпиаде в Сочи. Согласно заявлению автора доклада Ричарда Макларена, в Минспорта РФ знали об этих манипуляциях. В докладе утверждается, что в России существовала управляемая государством система сокрытия положительных допинг-проб.

На основании этого расследования WADA рекомендовало отстранить всю сборную России от Олимпийских и Паралимпийских игр в Рио-де-Жанейро. Исполком МОК не стал отстранять всю сборную и передал право допуска атлетов на Игры международным спортивным федерациям. Совет Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF) отказался допустить российских спортсменов к участию в Олимпийских играх. Сборную РФ по тяжелой атлетике тоже отстранили от участия в Олимпиаде. Международный паралимпийский комитет отстранил всю сборную России от Паралимпады-2016 в Рио.

По предложению Владимира Путина в России создали независимую экспертную комиссию для разбирательств по допингу. Ее возглавил член Международного олимпийского комитета Виталий Смирнов. Макларен в сентябре заявил, что расследование дела о подмене допинг-проб российских спортсменов на Олимпийских играх в Сочи завершится до конца года. Россия потребовала участия своих представителей на вскрытии допинг-проб с зимних Игр 2014 года.

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