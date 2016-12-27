В РФ запустят информационную систему по контролю за ликвидацией свалок

27 декабря в 15:39

Министерство природных ресурсов и экологии России в 2017 году планирует запустить открытую информационную систему по выявлению свалок и контролю за их ликвидацией.

Об этом 27 декабря сообщил глава Минприроды Сергей Донской на заседании Государственного совета по вопросу «Об экологическом развитии Российской Федерации в интересах будущих поколений».

«Вместе с общественными организациями в 2017 году мы вводим в эксплуатацию публичную информационную систему по выявлению и контролю за ликвидацией свалок, своеобразную систему народного контроля», — сказал Донской.

По его словам, министерство также упорядочило систему лицензирования обращения с отходами. Это должно помочь в борьбе с нелегальными свалками.

«По всей цепочке оборота отходов выдано 12 тыс. лицензий, ведется лицензионный контроль», — добавил Донской.

Минприроды также планирует ввести дополнительные средства автоматизированного контроля транспортировки отходов независимо от классов опасности, включая использование системы ГЛОНАСС, передает ТАСС.

Как писал интернет-порталу «Кубань 24», Госдума перенесла реформу утилизации мусора в регионах на 2019 год.

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