В РФПЛ каждый клуб в среднем тратит 31 млн евро на зарплаты футболистам

Согласно отчету Союза европейских футбольных ассоциаций, РФПЛ заняла шестое место в Европе по уровню зарплат футболистов.

Первое место в списке занимает чемпионат Англии, где средняя зарплатная ведомость клуба составляет 153,9 млн евро. На втором месте чемпионат Германии с показателем в 75,3 млн евро, на третьей строчке испанская лига — 73,5 млн евро.

На четвертом месте по уровню зарплат расположился чемпионат Италии (68,2 млн евро), на пятом — Франции (51 млн евро), на шестом — РФПЛ (31,3 млн евро).

При этом отмечается снижение общего уровня зарплат в чемпионате России за 2016 год на 3%, сообщает ТАСС.

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