В РФС предложили объединить второй и третий дивизионы

14 марта в 14:51

Президент Профессиональной футбольной лиги Андрей Соколов в марте выступил с предложением о слиянии второго и третьего дивизионов турнира.

Такое заявление он сделал на заседании исполкома РФС, которое прошла 7 марта.

«Соколов отметил, что в последние годы число клубов ПФЛ сократилось вдвое и нужно принимать меры для решения этой проблемы, предложив в качестве варианта слияние низшего профессионального дивизиона с высшим любительским», — рассказал источник, знакомый с ситуацией.

Президент РФС Виталий Мутко поручил рассмотреть этот вопрос на бюро исполкома, добавил источник.

Член исполкома РФС Михаил Гершкович подтвердил, что вопрос объединения дивизионов поднимался на заседании. По его словам, Соколов выразил озабоченность текущим состоянием дел во втором дивизионе.

«Это разговор, требующий изучения. Будет анализироваться, каким образом действовать дальше: сохранить ли ПФЛ, трансформировать ли в третью лигу либо объединить их тем или иным путем. Тема была поднята, члены исполкома должны ее изучить и до конца сезона принять решение. Нужно также учесть и мнение региональных руководителей, занимающихся третьей лигой», — пояснил Гершкович.

Андрей Соколов отказался комментировать детали заседания и свое предложение. По его словам, на совещании обсуждали в целом о структуре соревнований — и мужских, и женских, и юниорских, и юношеских, пишут «Известия».

В зоне «Юг» второго дивизиона ПФЛ играют семь кубанских команд: «Армавир», «Афипс» (Афипский), «Черноморец» (Новороссийск), «Биолог-Новокубанск» (Прогресс), «Сочи», «Краснодар-2», «Кубань-2».

Источник